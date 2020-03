GLI ARIANESI RESTANO A CASA. NOI CI SIAMO ……. A DISTANZA DI SICUREZZA”

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

INFORMA

la cittadinanza che per il servizio di consegna a domicilio di beni indispensabili per la sopravvivenza in salute delle persone maggiormente vulnerabili, è possibile contattare:

– il GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – tutti i giorni al numero 0825.875142 dalle ore 8,00 alle ore 20,00

– l’AZIENDA CONSORTILE PER LE POLITICHE SOCIALI – dal lunedì al venerdì al numero 0825.872441 dalle ore 9,00 alle ore 12,00, oltre che con le altre modalità pubblicate sul sito dell’Azienda https://www.pianosociale-a1.it/

Si raccomanda una responsabile fruizione di tale servizio, ribadendo che è stato attivato per raggiungere le personemaggiormente impedite negli spostamenti.

L’occasione è utile per ricordare che negli spostamenti, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, bisogna ASSOLUTAMENTE rispettare la distanza interpersonale di un metro.