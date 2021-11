Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – Convegno ad Ariano

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2021, l’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino in collaborazione con il Consorzio per le politiche sociali A1 e con il patrocinio dell’ANCI Campania, ha programmato un convegno dal titolo “Stato dell’arte delle politiche di contrasto alla violenza contro le donne e di promozione delle pari opportunità tra generi”.

Durante l’incontro sarà presentato il Patto dei Comuni per la parità di genere e il contrasto alla violenza sulle donne-Anci al quale aderiranno i ventinove comuni facenti parte del Consorzio per le politiche sociali ambito A1.

Con tale Patto i Comuni si impegnano a progettare politiche che riducano la disparità e assicurino il rispetto delle differenze; a sensibilizzare le nuove generazioni contro la diffusione di stereotipi di genere e per favorire relazioni paritarie; a contribuire a una reale parità di genere che consenta alle donne la piena partecipazione al mercato del lavoro, alla politica e alle istituzioni; a promuovere percorsi di formazione e sensibilizzazione sulle politiche di genere e volte al contrasto sul fenomeno della violenza sulle donne; a sostenere le persone nella conciliazione di lavoro e famiglia; a fare rete tra istituzioni; a promuovere e attivare progetti e iniziative che coinvolgano il Centro Antiviolenza ANANKE del nostro Consorzio A1.

All’incontrò moderato dal Dott. Francesco Santosuosso interverranno Enrico Franza Sindaco di Ariano Irpino, Valentina Pietrolà Consigliera Comunale Ariano Irpino, Giuseppa Anna Mirabile Presidente Consiglio delle Donne, Pizzillo Francesco Presidente Azienda Speciale Consortile, Antonella Esperto Presidente dell’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile, Rosaria Bruno Presidente Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne Regione Campania, Rossella Schiavo Responsabile CAV ANANKE, Vincenza Luciano Consigliera di Parità della Provincia di Avellino, Mimma Lomazzo Consigliera di Parità Regione Campania, Rosetta D’Amelio Delegata alle Pari opportunità della Regione Campania.

Simbolo della comune lotta alla violenza contro le donne saranno le scarpette rosse e blu in ceramica realizzate dai maestri ceramisti facenti parte dell’Associazione Ceramisti Arianesi, su proposta dell’Associazione FI.DA.PA sezione di Ariano Irpino, con le quali anche quest’anno la Città di Ariano ha aderito all’iniziativa promossa AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica.

Il Comune di Ariano Irpino, in oltre, in stretta collaborazione con il Consiglio delle Donne, la sezione cittadina della FI.DA.PA e il Club Panathlon, ha pianificato una serie di iniziative volte a sensibilizzare e informare la cittadinanza sul problema della violenza di genere e spingere ad agire per il cambiamento.