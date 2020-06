Gara di contagi: Toti batte Fontana 56 a 50!

E io che pensavo che Toti fosse un Presidente di parole: mi devo ricredere, Toti è un Presidente di parola.

Toti voleva arrivare primo e ci è riuscito: la piccola Liguria, è riuscita a battere la grande Lombardia del Presidente Fontana, con ben 56 contagiati liguri contro 50 lombardi. Toti, quasi per schernirsi, finge di minimizzare il buon risultato raggiunto, facendo sapere che i contagiati sono prevalentemente anziani e per di più, concentrati in un focolaio, in una RSA. Come si sa, gli anziani sono più prossimi alla morte, ne hanno sempre una, vanno troppo spesso dal medico e costano molto, troppo, per le esigue casse della Regione. Quindi, per questo primato di contagi, ben merita un plauso il nostro Toti, ben consigliato dal professor Bassetti e sostenuto nella fase operativa, dalla virtuale assessora alla sanità, Sonia Viale. In questi ultimi giorni, mi sono giunte voci allarmate dai Sestresi, che lamentano che il poliambulatorio e sede del Distretto sanitario del Medio Ponente, ubicato nella ex Manifattura Tabacchi, non dovrebbe più riaprire. Se ciò fosse vero, non sarebbe altro che un’ulteriore strategia per mantenere il primato dei contagiati: i Sestresi potranno viaggiare abbracciati appassionatamente sulle moto, ma non potranno farsi curare utilizzando il loro poliambulatorio! Se è vero che il coronavirus si è diffuso per la mancanza dei presidi sanitari territoriali pubblici, perché mai Toti dovrebbe riaprire il poliambulatorio? Se le elezioni fossero a luglio, dopo la cavalcata trionfante col coronavirus, forse Toti riaprirebbe il poliambulatorio.