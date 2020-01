Franza si è dimesso :”Atto di responsabilità contro chi non ha avuto la forza morale di sfiduciarmi”

No Banner to display

La tanto attesa conferenza stampa del sindaco Franza ha avuto l’epilogo che in molti si aspettavano, con le dimissioni del primo cittadino, il quale ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a prendere questa dolorosa decisione, dopo aver tentato in tutti i modi di creare un’intesa programmatica con le forze politiche presenti in consiglio. “Un sindaco eletto dai cittadini deve innanzitutto rispondere ai cittadini, prima ancora che alle parti politiche. Una vittoria frutto della convergenza di diverse forze al ballottaggio grazie all’appoggio della Lega e dei Cinquestelle, fondamentale per consentire al centrosinistra di vincere”. Franza è stato un fiume in piena ed ha continuato dicendo :” Le forze del centrodestra si sono dimostrate del tutto irresponsabili, tranne quando si è trattato di votare provvedimenti che rispondevano ad interessi personali, come alcune variazioni di bilancio. Ho chiesto ai gruppi quindi di sfiduciarmi, ma il centrodestra non ha avuto il coraggio e la fermezza morale di farlo. Allora rispondo con un atto di responsabilità. Rispondo con le mie dimissioni che protocollerò domani mattina. Dimissioni che servono a risparmiarci un anno di commissariamento e se non ci dovessero essere le condizioni per proseguire mi ricandiderò alle prossime amministrative”