Frangipane, Franza:” Ora chiude anche la Pediatria “per carenza di personale”

Non basteranno più Consigli Comunali monotematici o incontri istituzionali. Come già detto, vi era un tempo per le interlocuzioni, nella speranza che alle tante rassicurazioni seguissero atti concreti. Il tempo è scaduto e non mi sottrarrò, come d’altronde ho sempre fatto, a ciò che è necessario compiere.

Ora è doveroso che chi di competenza adotti gli opportuni provvedimenti atti alla immediata riapertura del reparto, scongiurare la chiusura di altri reparti, e individuare i responsabili di tali intollerabili inefficienze.

In attesa di determinazioni in merito da parte della direzione strategica dell’Asl, chiederò, in seno al Comitato dei Sindaci dell’Asl, anche al Presidente della Regione Campania, l’onorevole De Luca, di adottare i necessari provvedimenti e un incontro nel quale si chiarisca una volta per tutte quale debba essere il destino del nostro Ospedale.

Unico destino: DEA DI PRIMO LIVELLO!