Fondi Zona Rossa,Luparella(Patto Civico):”Continuiamo a farci del male”

Dopo le numerose segnalazioni dell’evidente illegittimità del bando relativo alla distribuzione dei fondi Zona Rossa l’Amministrazione Comunale esce con un comunicato su Facebook (!?) con il quale ammette l’illegittimità, ma invita i cittadini a non tener conto del bando, ad ignorare in particolare un fondamentale requisito di ammissibilità, a presentare le domande violando le disposizioni del bando stesso.

Raccapricciante.

Ma è proprio così difficile rendersi conto che il Comune è una cosa seria, che funziona secondo delle regole ben precise, che Facebook è un mezzo di comunicazione formidabile ma purtroppo la legge si ostina a considerare la pubblicazione sull’Albo Pretorio come l’unica forma di pubblicità legale degli Atti, che invitare i cittadini a non tener conto di un bando ritualmente pubblicato e mai revocato mina la legittimità del procedimento, oltre che la credibilità dell’Ente, che l’unico modo per rettificare un bando è annullarlo e farne uno nuovo, che nel caso in esame il profilo di illegittimità non è solo quello indicato nell’avviso, ma ce ne sono tanti altri?

Basta con l’approssimazione e il pressappochismo, Ariano non merita tutto questo!