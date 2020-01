Fiamme in un’azienda agricola di Ariano

No Banner to display

Azienda agricola in fiamme ad Ariano Irpino in località Camporeale, dove è divampato un incendio che si è sviluppato all’interno di due capannoni che contenevano circa 500 balle di fieno biologico e tre mezzi agricoli. Sul posto i vigili del fuoco che stanno provvedendo ed i carabinieri impegnati ad acquisire elementi utili per ricostruire la dinamica del rogo. Al momento non si registrano feriti a causa dell’incendio sviluppatosi.