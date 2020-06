Fase Tre- Alaia(IV): Bene scuole sicure, Regione Campania si distingue per responsabilità e lungimiranza

Il Consigliere: Ripartire con il piede giusto per evitare nuovi focolai. Nel contempo necessario continuare a sostenere commercio e attività imprenditoriali.

Napoli, 10 giu – “Ancora una volta la Regione Campania si distingue per efficienza, responsabilità e lungimiranza, promuovendo un piano come “Scuole Sicure” che, unico in Italia, prevede la esecuzione su base volontaria dei tamponi rinofaringei a tutto il personale scolastico impegnato negli esami di Stato. In una fase durante la quale si assiste troppo spesso a episodi di lassismo, le istituzioni regionali sanno rispondere alla richiesta di sicurezza che viene dalle famiglie e a trasmettere ancora un messaggio che richiama alla cautela e alla responsabilità.” Così il consigliere regionale della Campania, Enzo Alaia, vice presidente della Commissione sanità.

“Ripartire con il piede giusto – prosegue Alaia – è necessario, specie nel contesto scolastico dove con maggiore facilità si possono verificare nuovi focolai. Da qui la proposta del Piano ‘Scuole Sicure’, che certamente servirà a vivere un momento così importante come la maturità con maggiore serenità, sia per gli studenti e i loro familiari che per il corpo docente. Invito tutto il personale scolastico, pertanto, ad aderire all’iniziativa e a sottoporsi all’esame. “

“L’avvio della ‘fase 3’ – aggiunge poi il Consigliere regionale – deve vederci impegnati, nel contempo, a supportare le attività commerciali e imprenditoriali costrette a una lunga chiusura. Abbiamo la piena consapevolezza dei danni subìti per i quali Il Presidente De Luca ha pensato a un Piano economico sociale che ha dato una prima significativa risposta alla richiesta di aiuto di commercianti e imprenditori. Continuiamo a lavorare senza abbassare la guardia in nessun contesto, affinché si eviti un ritorno della pandemia che – chiude Alaia – arrecherebbe alla nostra economia danni ancora più gravi e forse irreparabili.”