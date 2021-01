ErasmusPlus – Il Comune di Ariano Irpino ottiene la prima trance di finanziamenti

Il Comune di Ariano Irpino ha beneficiato della prima trance di finanziamenti del valore di 180 mila euro per il progetto Erasmus+.

Erasmus+ è un programma di mobilità “Pro-T.Rai.N.E.E.S.” per giovani neodiplomati che propone loro l’opportunità di recarsi all’estero in uno dei paesi come Regno Unito, Spagna e Malta in cui fare un’esperienza lavorativa in aziende del proprio settore di formazione.

Per il progetto, il Comune di Ariano Irpino, in qualità di coordinatore di un consorzio formato da scuole della Campania con curricula in arte, turismo, ospitalità, amministrazione, finanza e marketing, relazioni internazionali per il marketing, grafica e comunicazione, enti pubblici locali, associazioni rappresentative e associazione di interesse pubblico, promuove:

“Pro-T.Rai.Nees: PromotingcooperaTion for the development of skills in the field of hEritagetouriSm”, al fine d formare professionisti in grado di gestire il patrimonio artistico locale, valorizzare il territorio, riqualificare le periferie e sviluppare forme innovative di turismo culturale, aumentare le opportunità di lavoro di 70 discenti a livello locale, nazionale e internazionale, qualificare, secondo il sistema Ecvet, le figure professionali di “operatore culturale”, “tecnico del marketing dei beni culturali” e “tecnico della progettazione, definizione dei piani di sviluppo turistico e promozione del territorio”, creare un modello di cooperazione tra il mondo educativo, istituzionale, imprenditoriale e associativo, che si concentri sui principali aspetti del territorio da diffondere, come buona pratica, a livello locale, nazionale e internazionale, rafforzare la dimensione internazionale dei membri del consorzio al fine di facilitare la cooperazione sostenibile con altri paesi europei.