Emergenza virus – Aumenta il numero delle persone in quarantena

Sono più di trenta gli irpini in isolamento fiduciario presso le loro abitazioni a causa del coronavirus. E’ notizia di oggi di un’altra famiglia residente a Solofra, messa in quarantena dopo un soggiorno in un paese del lodigiano. Le misure anche in questo caso sono preventive, infatti nessuno degli appartenenti al nucleo familiare accusa i sintomi del virus. Come da ordinanza del Ministero la misura della quarantena durerà quattordici giorni a partire da oggi e scadrà l’8 marzo prossimo. Il caso di Solofra va ad aggiungersi a quelli già noti dei comuni di Moschiano, Lauro, Taurano, Montefusco e Carife. I sindaci dei vari comuni irpini stanno emanando ordinanze che impongono a chiunque faccia ritorno dalle zone interessate dal virus come Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Trentino, di comunicarlo alle autorità interessate quali il sindaco, l’ASL e la polizia municipale. Al momento sono sospese tutte le gite scolastiche, come da disposizione del presidente della regione Campania.