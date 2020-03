Emergenza Covid19 – In mattinata si è riunito il Centro Operativo Comunale

Nella mattinata odierna il Commissario Straordinario ha riunito nuovamente il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) anziché presso il Comando di Polizia Municipale, sede operativa, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, per avere a disposizione maggiori spazi tali da consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato il Segretario Generale, il Dirigente dell’Area Tecnica, il Capitano della Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino, l’ispettore superiore della Polizia di Stato del Commissariato di Ariano Irpino, un rappresentante del volontariato e il rappresentante dell’ASL AV, è stato preliminarmente aggiornato l’elenco dei casi di positività al COVID-19 che, ad oggi si contano in n. 11, restando in attesa dell’indagine epidemiologica relativa a tali ulteriori casi (n. 6).

In relazione all’incremento delle persone risultate positive al tampone si è convenuto, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus, di ricordare ai cittadini, anche attraverso modalità foniche, l’assoluta necessità e urgenza di rimanere a casa ed uscire soltanto per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Inoltre si è convenuto di incrementare la presenza delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale sul territorio con l’ausilio del Gruppo Comunale di Protezione Civile, al fine di garantire il rigoroso rispetto dei D.P.C.M. e delle Ordinanze del Presidente della Regione Campania fino ad oggi emesse ed in vigore, consultabili sul sito del Comune di Ariano Irpino www.comunediariano.it

In particolare si è provveduto a chiudere i varchi di accesso della Villa Comunale, del Boschetto Pasteni e delle Aree di Verde attrezzato di Rione San Pietro e Rione Cardito e a implementare i Servizi Sociali di assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli, gestiti dalla locale Azienda Consortile nonché le attività di Volontariato svolte dalle varie associazioni del terzo settore che prevedono l’aiuto alimentare e farmaceutico, anche in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 13 del 12 marzo 2020.

Si è preso, altresì, atto della chiusura dell’Isola Ecologica di Camporeale disposta dalla Società Irpiniambiente spa.

Sempre per contenere il contagio sull’intero territorio Comunale, nell’osservanza di quanto previsto dal D. P. C. M. dell’11 marzo 2020, e per limitare al minimo indispensabile l’uscita da casa anche ai dipendenti comunali, è stata promossa la fruizione delle ferie e disposto, per quanto possibile, l’utilizzo del lavoro agile, fermo restando la garanzia dello svolgimento delle attività essenziali e indifferibili da rendere in presenza.

Si avvisa, infine, che domani mattina 13 marzo 2020, dalle ore 10,00 avrà inizio la sanificazione e disinfezione della città.

Ciò posto si pregano vivamente i cittadini di permanere nelle loro abitazioni, tenuto conto che l’unica misura efficace per fermare la corsa del virus il prima possibile è quello, purtroppo, di evitare la socialità.

“#GLI ARIANESI RESTANO A CASA!”