Emergenza Covid19 – Il bollettino del 2 ottobre

Bollettino dell’Unità di crisi della regione Campania.

I dati di oggi:

Positivi del giorno: 392

Tamponi del giorno: 8.482

Totale positivi: 13.524

Totale tamponi: 612.784

​

Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 464

Guariti del giorno: 42

Totale guariti: 6.315

Sono, invece, 2.499 i casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (dato in lieve calo rispetto ai 2.548 di ieri), a fronte di 120.301 tamponi effettuati.

Da inizio pandemia, nel nostro Paese sono stati effettuati 11.572.459 tamponi.

‘’Risulterebbero’’ 319.908 contagiati in totale, 229.970 dimessi/guariti (+1.126) e 35.941 deceduti (+23); 53.977 risultano le infezioni in corso.

Il rapporto positivi/tamponi: quando resta basso significa che viene testato un gran numero di soggetti sani, quando si alza che siamo in presenza di un contagio più diffuso con casi che emergono facilmente.

I dati regionali, però, sono disomogenei: la percentuale in Campania risulta 4,69 su 100 tamponi, in Sardegna 4,66%, Lazio 2,33%, Basilicata 3,51%, Veneto 2,43% con 18.724 tamponi.

Il Governatore De Luca ha dichiarato, in video comunicazione, che il 98% dei positivi è asintomatico. Queste persone, persone, non appestati, non hanno al momento alcuna necessità di essere ricoverate. Pertanto non occorre ingolfare il pronto soccorso.

Obiettivo delle restrizioni, ha aggiunto De Luca, è equilibrare o, almeno cercare, il numero dei guariti a quello dei positivi.

L’uso della mascherina, igienizzare le mani, distanziarsi, evitare assembramenti, restano presidi sanitari di facile applicazione. Per tutti.

Il vecchio adagio bene si sposa: prevenire è meglio che curare.