Emergenza Covid19 – Bidello positivo, chiusa scuola a Grottaminarda

Chiuso l’istituto comprensivo San Tommaso D’Aquino di Grottaminarda a causa della positività al Covid-19 di un bidello in servizio nella struttura scolastica di via Alcide De Gasperi.

L’uomo si è sottoposto al test rapido che ha dato esito positivo. Per questo motivo, in via cautelativa, si è deciso di chiudere l’istituto, già dalla giornata di ieri, e di sospendere le attività programmate, quelle didattiche propedeutiche e di carattere amministrativo. Le riunioni già organizzate verranno effettuate online, mentre il personale amministrativo ricorrerà al lavoro agile.Il collaboratore scolastico è stato provvisoriamente sospeso dal servizio in attesa dell’esito del tampone naso-faringeo. Tutti i locali dell’Istituto saranno sanificati nelle prossime ore.