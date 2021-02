Emergenza Covid in Irpinia- Oggi 65 persone positive in provincia, solo un caso ad Ariano

La parità di genere e l’emancipazione femminile come elementi imprescindibili per lo sviluppo e la crescita di un Paese.Questi i temi di cui si parlerà domenica 7 Febbraio dalle 17.30 durante l’evento online organizzato da Maps, Movimento Attivo Politico e Sociale, e moderato da Louis Stanco, segretario di Maps. Proseguono quindi gli incontri tematici dell’Associazione, l’ultimo si è svolto il 31 Gennaio con il titolo “Recovery Fund, Recovery Plan, Next Generation EU. Cosa farne?” ed ha visto la partecipazione di accademici, associazioni, imprenditori provenienti da tutta la Campania. Nel pomeriggio di domenica 7 Febbraio si confronteranno: Vincenza Luciano (consigliera di parità della Provincia di Avellino), Rosaria Bruno (Presidente dell’Osservatorio regionale sulla violenza sulle donne), Selenia Panebianco (Consulente legale e Presidente AMDOS Banzano), Stefano Carluccio (Sud Innovation Hub), Giuliana Vitale (Digital business developer Fratelli Vitale srl), Giuseppe Carullo (Coordinatore Movimenta Campania), Olga Gazerro (Presidente FIDAPA), Giulia Cerone (Architetto e socio fondatore GEM), Maria Laura Amendola (Presidente Io voglio restare in Irpinia). Le conclusioni sono affidate ad Ylenia Sorice di Maps.Un momento di ascolto, ma anche di confronto. Dove poter proporre soluzioni, progetti, idee per migliorare una situazione che ci vede agli ultimi posti in classifica in Europa, e non solo.