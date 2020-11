Emergenza Covid in Irpinia-Oggi 134 nuovi positivi, ecco dove

Da Laura Cervinaro, capogruppo PD in consiglio comunale, riceviamo e pubblichiamo: Il Gruppo PD di Ariano in attesa del consiglio Comunale monotematico dedicato alla questione Covid19 , da noi sollecitato e condiviso dal consiglio tutto, intende esprimere la piena solidarietà a tutti coloro che soffrono e subiscono le consegyenze del diffondersi del contagio e si impegna a combattere per la piena operatività dell’Ospedale “ Sant’Ottone Frangipane “di Ariano Irpino, e il ripristino di tutti i reparti fondamentali per la salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini arianesi e del comprensorio. (altro…)