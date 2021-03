Emergenza Covid in Irpinia-58 persone positive in provincia, solo 2 casi ad Ariano

Nasce oggi un protocollo d’intesa fra tutti i comuni dell’Area Vasta che, insieme, si impegnano a collaborare lealmente verso la medesima finalità: che la piattaforma logistica diventi realtà.

I comuni direttamente interessati dai lavori per la stazione Hirpinia (Ariano Irpino, Grottaminarda, Flumeri, Frigento e Melito Irpino), hanno accolto la nostra proposta di coinvolgere tutti i 29 comuni dell’ Area Vasta nelle attività di progettazione.

Amici,

come ben sapete, i lavori di realizzazione della Stazione Hirpinia avanzano spediti.

Con Ariano comune capofila dell’Area Vasta, ora tocca a tutti i comuni progettare il futuro di questo territorio, programmando le infrastrutture necessarie per fare sì che la stazione non diventi un’ennesima cattedrale nel deserto, ma che, anzi, ci interconnetta e diventi un importante centro di scambio merci, occasione imperdibile per le le future generazioni, così da determinare lo sviluppo dell’intera area.

L’ Amministrazione di Ariano Irpino nelle scorse settimane ha lavorato duramente per questo primo e fondamentale traguardo perché, e non smetterò mai di ripeterlo, è mia ferma convinzione che si debba rispondere a una sfida storica, per una buona volta, come territorio, e non come singole comunità.

“È giunto il tempo di unirsi per poter finalmente affrancarci dalla nostra condizione di cittadini delle aree interne e reclamare con un’unica, grande voce: Ci siamo anche noi”.