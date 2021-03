Emergenza Covid in Irpinia-150 nuovi casi in provincia, 4 ad Ariano

“Commercianti Avellino”, associazione di rappresentanza degli operatori del settore terziario del capoluogo, alla luce dello stagnate dibattito in corso per l’elezione del nuovo presidente della Camera di Commercio irpino-sannita, ritiene necessario uno scatto in avanti delle istituzioni a cui è affidato il rilancio dell’economia locale, che versa sempre più in una situazione drammatica, anche a causa dell’attuale emergenza Coronavirus. (altro…)