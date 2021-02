Emergenza Covid in Campania-De Luca chiude le scuole dal 1 marzo

Vincenzo De Luca ha annunciato la chiusura di tutte le scuole in Campania a partire da lunedì. Il presidente della Regione ha sottolineato che, soprattutto nelle scuole di Napoli, si sono registrati diversi casi di variante inglese. “Prima dobbiamo completare la vaccinazione del personale scolastico e poi parleremo di riapertura”, ha detto lasciando intendere che non si tratta di una misura breve. “Per il personale scolastico abbiamo prenotazioni al 25 febbraio per114mila unità, ad oggi 28mila persone sono vaccinate – ha detto – Di Astrazeneca abbiamo 142mila dosi a febbraio e 164mila a marzo, dunque abbiamo possibilità di completare la vaccinazione del personale scolastico per marzo”. Le classi sono quindi destinate a rimanere chiuse per almeno un mese.