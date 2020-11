Emergenza Covid Frangipane – Altri due decessi nell’Area Covid dell’ospedale arianese

Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati:

◦ n. 5 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva;

◦ n. 12 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid;

◦ n. 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

Si comunica che nella giornata di ieri è deceduto un 87enne di Ariano Irpino. Questa mattina è deceduto un 79enne di Torre Annunziata, ricoverato in Terapia Intensiva.

Nell’ambito dello Screening per la scuola, gli operatori sanitari dell’Asl di Avellino hanno effettuato nella giornata di ieri presso le postazioni Drive-in n. 549 tamponi antigenici a docenti, personale scolastico, alunni e genitori della Scuola dell’Infanzia e della prima classe della Primaria, così suddivisi:

⁃ Drive-in Ariano Irpino 109 tamponi

⁃ Drive-in Avella 169 tamponi

⁃ Drive-in Cervinara 161 tamponi

⁃ Drive-in Montella 110 tamponi

Si comunica, infine, da martedì 19 novembre 2020 ad oggi sono stati effettuati 2.119 tamponi antigenici, di cui solo 3 persone risultate positive e sottoposte a tampone molecolare.