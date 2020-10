Emergenza Covid – De Luca:”Ci avviamo verso la chiusura totale”

Il Presidente della Regione Campania, attraverso il consueto appuntamento del venerdì con la sua diretta facebook, ha chiesto al Governo nazionale il lockdown totale. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del Presidente della Regione Campania:

“I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale.–afferma il presidente De Luca– È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo.

Siamo a un passo dalla tragedia – afferma De Luca – e detto in maniera chiara io non voglio trovarmi di fronte camion con centinaia di bare. Quelle immagini sono destinate a riprodursi

Io chiedo ai nostri concittadini di sentirsi esseri umani, donne e uomini impegnati a difendere la vita delle proprie famiglie. Tutto il resto conta nulla siate esseri umani”

Oggi il numero dei positivi è 2280. “Dobbiamo chiudere tutto per un mese per bloccare l’esplosione del contagio”