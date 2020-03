Emergenza Covid-19 Un’altra vittima ad Ariano, don Antonio Di Stasio non ce l’ha fatta

Purtroppo don Antonio Di Stasio, parroco della Cattedrale e conosciutissimo in città non ce l’ha fatta a sconfiggere il coronavirus. Nelle scorse ore è arrivata sul tricolle la triste notizia che vede un’altra vittima che va ad aggiungersi alle tre dei giorni scorsi. aggravando cosi la situazione nel comune di Ariano. Don Antonio aveva 85 anni ed era stato ricoverato al Moscati di Avellino in seguito al peggiorare delle sue condizioni giungendo nella struttura avellinese già in condizioni critiche. Ricordiamo che don Antonio, conosciuto così da tutti, aveva prestato la sua opera prima nella chiesa di San Liberatore, poi per molti anni nella chiesa Madonna di Fatima di Cardito e negli ultimi anni era stato il parroco della Cattedrale.