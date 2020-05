Emergenza Covid-19 Stabiliti gli orari di apertura degli uffici comunali

L’accesso dell’utenza dovrà essere consentita nei soli casi necessari all’espletamento delle attività

per le quali non è stato possibile il soddisfacimento delle richieste con le modalità da remoto e,

pertanto, è assolutamente indispensabile la presenza fisica degli utenti presso gli uffici comunali;

-Nei soli casi di cui al precedente capoverso, gli accessi negli uffici saranno, comunque, consentiti

soltanto previo appuntamento telefonico in modo scaglionato durante il seguente orario e

garantendo le seguenti misure di sicurezza:

• AREA TECNICA: Dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9.00 alle 11.00

Martedi dalle ore 15.30 alle 17.30

• AREA FINANZIARIA: Dal Lunedi al Venerdi dalle ore 11.15 alle 13.15

Giovedi dalle ore 15.30 alle 17.30

• AREA AMMINISTRATIVA: – Anagrafe –Stato Civile:

Dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8.30 alle 12.30

Martedi e Giovedi dalle ore 15.30 alle 17.30

-Altri servizi Dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9.00 alle 11.00

Giovedi dalle ore 15.30 alle 17.30

Si ricorda la frequente areazione dei locali, accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti,

mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale tra gli operatori pubblici e l’utenza ed

utilizzo di DPI da parte di entrambi;

-I portoni di accesso alle Sedi Comunali di Palazzo di Città e di Palazzo degli Uffici, saranno

presidiati per consentire l’accesso del pubblico agli uffici solo su appuntamento, negli orari

consentiti secondo il calendario di cui al punto precedente;

-L’attesa del proprio turno, da parte delle persone che si recano negli uffici, non si svolgerà nei

corridoi o nelle sale d’attesa, ma all’esterno, mantenendo il distanziamento fisico;

-L’accesso agli uffici interni sarà disciplinato dal servizio “straordinario di portierato”, svolto

presso ogni sede comunale, i cui addetti dovranno controllare che non si creino assembramenti,

garantire il necessario distanziamento fisico e permettere l’ingresso solo se gli utenti indossano una

mascherina che copra naso e bocca (fino a sotto il mento);

-La Polizia Locale osserverà il normale orario di apertura della portineria/piantone e delle pattuglie

in servizio.