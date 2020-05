EMERGENZA COVID 19, SALE IL NUMERO DEI GUARITI

Al fine di consentire la ripresa in sicurezza delle terapie ABA per i sogg ett i autisti ci , so spe se nella pr i ma fase dell ’ eme rg enza COVID 19 secondo quanto dispost o dal d ecreto n. 83 de lla Regio ne Campania , l ’ A s l di Avellino ha attivato un piano di screening s ugli o p eratori, i b am bini e le loro famiglie , che verrà completato nella giornata di domani . In particolare, fino ad oggi s ono stati sottoposti a tampone naso-faringeo n. 43 operatori , impeg nati in attività ter apeutiche a bambini e ragazzi autistici .

(altro…)