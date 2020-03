Emergenza Covid-19 – Risultati positivi altri due tamponi di residenti ad Ariano

Siamo a 8 contagiati residenti ad Ariano, gli ultimi due casi sono stati appena confermati dall’Asl di Avellino, entrambi sono risultati positivi e come per tutti gli altri ora si attende la conferma dell’Istituto superiore di sanità. In Irpinia sono in totale 12 i contagiati: uno ad Avellino,uno a Mercogliano (un medico in servizio alla “Federico II” di Napoli che ora si trova in isolamento), un uomo di Savignano e uno di Mirabella Eclano che però vive da tempo a Napoli. I restanti nove casi sono tutti residenti ad Ariano Irpino.