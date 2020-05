Emergenza Covid-19 Prorogati i termini per la sanatoria delle occupazioni negli alloggi popolari

Tenuto conto dell’eccezionale situazione venutasi a determinare con l’emergenza Covid-19, con la sospensione delle attività e la limitazione degli spostamenti dei cittadini, l’Assessorato al Governo del Territorio, d’intesa con l’omonima Direzione, ha provveduto a rideterminare e modificare i termini per la presentazione dei documenti per la determinazione del canone degli alloggi ERP e per la regolarizzazione delle occupazioni improprie, rispettivamente indicati agli artt. 22 e 33 del Regolamento 11 del 28 ottobre 2019.

In particolare:

– la presentazione dell’ISEE ed ogni altra documentazione necessaria per la determinazione del canone di locazione, da parte degli assegnatari di alloggi ERP agli Enti Gestori, è fissata al 20 settembre 2020;

– la presentazione di istanze di regolarizzazione, da parte di nuclei familiari che occupino senza titolo legittimo alloggi ERP, è fissata al 20 luglio 2020.