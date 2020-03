Emergenza Covid-19 Notizie da Sant’Anastasia in provincia di Napoli

La casa di cura per anziani di Sant’Anastasia, situata in zona Madonna dell’Arco, piange i 7 anziani morti a causa dal Covid-19. Nel nostro comune vi sono 30 contagiati accertati mentre si attende l’esito di altri 50 tamponi su un centinaio praticati nei giorni scorsi. Desta preoccupazione il fatto che il personale operante nella struttura proviene da molti paesi viciniori, inclusa Sant’Anastasia. Si è provveduto a sanificare gli ambienti della casa di cura ed isolare gli anziani ognuno in una stanza, mentre l’ASL ha imposto la quarantena e le forze dell’ordine fanno osservare il divieto di accesso ed uscita dalla Residenza Sanitaria Anziani.

Non risultano contagi fra i Padri Domenicani e in via precauzionale è stato chiuso il Santuario di Madonna dell’Arco.

Siamo in piena emergenza, lo scarso senso civico e la superficialità nel rispettare i divieti di non lasciare le proprie abitazioni aumentano la possibilità di contagio. Si vedono circolare molte automobili e poco visibile è la presenza delle forze dell’ordine e poco praticata è la sanificazione delle strade cittadine. Il sito del Comune di Sant’Anastasia non è stato aggiornato per quanto riguarda i nuovi contagi accertati e segnala solo due casi risalenti al 17/3/2020. Non si hanno notizie di interventi dei servizi sociali a favore di persone disabili non deambulanti. La Protezione Civile ricorda che il personale volontario effettua un servizio di consegna a domicilio di medicinali su richiesta; a tal fine occorre contattare dalle ore 13.00 alle ore 14.00, dal lunedì al sabato, uno dei seguenti recapiti telefonici: 351 2916544 / 351 1306678.

L’isolamento sociale è l’unico mezzo per combattere efficacemente la diffusione dell’infezione. Non abbiamo altre armi, applichiamo con intelligenza questa prescrizione ed in tempi accettabili lasceremo i nostri rifugi. Ora possiamo rimanere solo in connessione emotiva attraverso i mezzi che la tecnologia ci offre e lasciamo nel suo mortale isolamento il Coronavirus.