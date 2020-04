Emergenza Covid-19 Morgante:”Dal 4 maggio inizia la fase 2. Si gestirà l’ordinario insieme all’emergenza”

Dal 4 maggio inizierà la fase 2 dell’emergenza sanitaria, e in previsione di questa data, il direttore generale dell’ASLAvellino dottoressa Maria Morgante, ha rilasciato delle dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da ArianoNews24:”L’inizio dellaFase 2 segna la necessità di garantire la prevenzione da rischi di contagio da Covid-19 mentre dall’altra parte l’obiettivo di garantire la continuità assistenziale. Dal prossimo 4 maggio la Regione Campania ha disposto la riapertura dei nostri presidi anche all’ordinario e non solo all’emergenza. I distretti garantiranno tutte le operazioni consentite. All’ospedale di Ariano Irpino saranno riaperti i reparti per l’attività ordinaria e il prossimo 4 maggio sarà inaugurato il nuovo reparto di neurologia, con con dieci posti letto di cui quattro intensivi e sei ordinari. Nel frattempo la medicina Covid resta al primo piano del nostro ospedale mentre si resta in attesa del completamento della nuova area dedicata. Sarà il terzo livello della vecchia ala dell’ospedale nel quale sono previsti sette posti letto di terapia intensiva, dieci di sub-intensiva e sedici di ordinario. I lavori saranno portati a termine presumibilmente intorno al prossimo 20 maggio”. Previsto anche il potenziamento dell’ospedale Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi, con l’attivazione della terapia intensiva e del reparto di cardiologia.