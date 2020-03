Emergenza Covid-19 L’Irpinia piange, ma Napoli e provincia non ridono

di Antonio Bianco

L’Irpinia piange, ma la anche Napoli e provincia non ridono: l’emergenza sanitaria si allarga a macchia d’olio. Un territorio densamente popolato, con circa 700 mila persone sparse intorno al Vesuvio, un unico agglomerato senza soluzione di continuità sino alla città di Napoli che conta più di 1 milione di abitanti. Situazione che consente al contagio di propagarsi indisturbato, aiutato dal mancato rispetto del distanziamento sociale da parte di anziani e giovani che continuano, indisturbati, a sostare in zone aperte al pubblico. Restare a casa è il primo obbligo per evitare di contrarre il contagio e, se già infetti, di trasmetterlo. Forti dubbi sussistono sulle notizie riferite dai media sul numero reale dei contagiati, probabilmente sottostimato considerando il rientro di persone dal Nord che potrebbero diffondere il contagio, rispetto ai 652 positivi in Campania, di cui 203 residenti a Napoli e 155 in provincia.

Nella popolazione vi è preoccupazione a causa della riduzione dei posti letto dovuta alla chiusura dei Presidi Ospedalieri che dovrebbero accogliere gli ammalati. Tutto ciò è il frutto di una politica scellerata votata al taglio lineare dei servizi finalizzato al rientro dal dissesto finanziario della Sanità campana. Negli ultimi giorni si sta provvedendo a rafforzare i reparti ospedalieri che potrebbero accogliere i contagiati da Coronavirus. In questo marasma generale non è stato attivato il servizio di assistenza psicologica e di aiuto a domicilio delle persone gravemente ammalate. Mancano i controlli capillari da parte delle forze dell’ordine in provincia e sul territorio di Sant’Anastasia, da cui vi scrivo. Non sono reputati sufficienti gli interventi di sanificazione delle strade né vengono distribuite mascherine, almeno una per famiglia, da parte della protezione civile. Non vi sono inviti rivolti con i megafoni alla popolazione a rimanere nel proprio domicilio.

Siamo un popolo di poeti, santi e navigatori incapaci di vivere in comunità.