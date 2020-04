Emergenza Covid-19 Lettera del Commissario Prefettizio al presidente De Luca

Il Commissario Straordinario informa che a seguito della deliberazione n. 3 del 15 aprile 2020, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale ha richiesto l’istituzione della ZONA FRANCA URBANA (ZFU) per l’intero territorio comunale ha ritenuto doveroso scrivere al Signor Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca , per la necessaria condivisione della proposta di cui trattasi, la seguente lettera:

Analogamente è stato sensibilizzato il Ministro dello Sviluppo Economico affinchè rediga una concreta proposta, una volta sentito il Presidente della Regione Campania, da sottoporre al CIPE per la definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse necessarie sulla base dei parametri socio economici.