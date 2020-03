Emergenza Covid-19 Le forze dell’ordine rendono omaggio al personale dell’ospedale “Frangipane”

Un omaggio agli “eroi dell’ospedale Frangipane”, sempre in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Nella mattinata di oggi Carabinieri,Polizia di Stato,Vigili del Fuoco,Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Protezione Civile hanno ringraziato tutto il personale sanitario del nosocomio arianese. Schierati di fronte a medici,infermieri,o.s.s., tecnici e personale amministrativo, i vari reparti si sono messi sull’attenti sulle note dell’Inno di Mameli, applaudendo al termine e accendendo le sirene. In questo modo le forze dell’ordine hanno voluto dare il loro saluto ed il loro omaggio agli operatori dell’ospedale arianese, impegnati in prima linea dall’inizio di questa emergenza sanitaria. Tutto il personale medico, paramedico ed amministrativo della struttura hanno voluto ringraziare con un lungo applauso il gesto di solidarietà di tutte le forze dell’ordine.