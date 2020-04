Emergenza Covid-19 I Carabinieri consegnano tablet agli studenti del Parzanese

Su richiesta della Dirigente Scolastica del Liceo Parzanese, dottoressa Alfonsina Manganiello, i militari della Stazione dei Carabinieri di Ariano Irpino, hanno proceduto alla consegna a domicilio di 12 tablet, assegnati in comodato d’uso ad altrettanti studenti. L’iniziativa è legata alle attività di solidarietà connesse all’emergenza sanitaria che sta interessando la comunità arianese ed è finalizzata ad allargare il numero di studenti che per vari motivi non sono in condizione di seguire le lezioni a distanza, promosse dall’istituto.