Emergenza Covid-19 / Federazione Autonoma Piccole Imprese:”Regione Campania acceleri su cassa integrazione”

Napoli, 29 apr. – “In Campania nessun lavoratore ha visto ancora un euro di cassa integrazione, la regione ha il

dovere di accelerare la procedura sull’erogazione delle spettanze. Chiediamo all’assessore regionale Sonia Palmieri di attivarsi per consentire all’Inps di procedere con i pagamenti”. Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. “In questo momento così drammatico per l’economia campana, – conclude Sciotto – la regione è chiamata a profondere tutti gli sforzi possibili per stare accanto a imprese e cittadini”.