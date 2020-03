EMERGENZA COVID-19 Donati 3 ventilatori polmonari ad Ariano e S.Angelo dei Lombardi

L’ASL di Avellino vuole esprimere il proprio ringraziamento per la raccolta fondi promossa dai seguenti operatori economici:

Martucci Costruzioni Avellino,

Chime SPA,

Centro INSIEME,

CEME,

Cooperativa Sociale “Il Sorriso”,

Cooperativa Sociale “La Girella”,

Consorzio PERCORSI,

Consorzio ICARO,

Studio GEDA,

Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum e Serino,

Eco Service SRL,

SANAV SRL,

Cooperativa Sociale Augusto Romagnoli,

Cooperativa Sociale “La Vis”

Grazie ai quali sono stati acquistati n. 2 ventilatori polmonari e n. 60 circuiti Doppio turno per l’Ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino e n. 1 ventilatore polmonare e n. 30 circuiti Doppio turno per l’Ospedale “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi.