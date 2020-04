Emergenza Covid-19 Dichiarate guarite 168 persone

L’ASL di Avellino comunica che ad oggi sono 168 le persone dichiarate guarite dall’infezione da COVID 19. La certificazione di guarigione viene dichiarata, come da protocollo, a seguito dell’effettuazione del doppio tampone nelle 48h, con esito negativo per entrambi. Alla data di oggi in provincia di Avellino sono stati effettuati 6.694 tamponi naso-faringei mentre sono 440 le persone che sono risultate positive al tampone dall’inizio dell’Emergenza.