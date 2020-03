Emergenza Covid-19 Deceduto all’ospedale Frangipane in attesa del risultato del tampone

E’ deceduto presso l’ospedale di Ariano un uomo di 60 anni, originario di Villanova del Battista. L’uomo era ricoverato da giorni al Frangipane con chiari sintomi da covid-19 ed era in attesa del risultato del tampone che a distanza di giorni non era stato ancora reso noto. Per dovere di cronaca aggiungiamo che il sessantenne era affetto da altre patologie, che hanno accentuato il quadro clinico che ha portato al decesso dell’uomo.