Emergenza Covid-19 Da sabato parte lo screening di massa

Ore frenetiche in comune e presso gli uffici dell’ASL di Avellino l’Istituto Zooprofilattico di Portici degli ospedali Cotugno e Monaldi dove si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per l’espletamento di questa vasta operazione che coinvolgerà migliaia di cittadini del tricolle. Dalle ultime riunioni effettuate sembra che siano già stati decisi i locali e le date, mentre si è ancora alla ricerca di un centinaio di volontari per garantire la massima sicurezza nello svolgimento delle operazioni. Si dovrebbe partire sabato mattina e le sedi individuate per l’effettuazione dei test dovrebbero essere i seggi elettorali, scelti anche per comodità di accesso da parte dei cittadini, i quali conoscono già il proprio sito elettorale e quindi facili da raggiungere per tutti. La maxi operazione si dovrebbe concludere domenica sera ma resta un’incognita l’andamento e l’affluenza perchè non è scontata la partecipazione di tutti, sopratutto dei minori, in quanto i genitori hanno il timore di esporre i propri figli ad un eventuale contatto con piu’ persone anche se con il rispetto della distanza e muniti di mascherine e guanti, per accedere ai luoghi dove si effettueranno i test. Grande attesa dunque e super lavoro per tutte le persone che saranno coinvolte, a partire dai medici e gli infermieri che saranno 2 per ogni seggio (1 medico e 1 infermiere) coadiuvati da personale delle associazioni di volontariato ( Protezione Civile, Croce Rossa, Associazione Vita e AIOS) oltre alla consueta presenza delle forze dell’ordine, dai Carabinieri, alla Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.