Emergenza Covid-19 Da lunedì scatta la fase-2 con la nuova autocertificazione

Da lunedì 4 maggio scatta la fase 2 dell’emergenza sanitaria e in base all’introduzione dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, cambia ancora l’autocertificazione, sempre obbligatoria, da portare durante gli spostamenti e da presentare alle Forze dell’Ordine in caso di controlli. Il nuovo modello differisce dai precedenti per la presenza di alcuni punti, come :

la possibilità di fare ritorno al proprio domicilio o residenza;

la possibilità di tornare a lavorare;

partecipare ai funerali;

recarsi presso parchi pubblici o giardini.

Scarica qui il modello dell’ultima autocertificazione : nuova autocertificazione