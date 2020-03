Emergenza Covid-19 Chiusa clinica ad Ariano

Il commissario prefettizio Silvana D’Agostino, su segnalazione dell’ASL,questa mattina ha disposto la chiusura di una clinica privata ad Ariano per il sospetto su due decessi di persone anziane avvenuti all’interno della struttura. Sui corpi è stato disposto il tampone post mortem ed in attesa del risultato è stato ordinato l’isolamento della clinica con personale ed ospiti all’interno, ai quali è stato vietato di abbandonare la struttura fino a nuovo ordine. Ricordiamo che all’interno della clinica ci sono circa una sessantina di persone tra pazienti,personale medico-sanitario, dipendenti e ospiti. La procedura attuata dal commissario, è stata attuata per evitare nel caso i tamponi risultassero positivi, di allargare ulteriormente il contagio sul tricolle già martoriato da un’elevata presenza di persone contagiate.