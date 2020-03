Emergenza Covid-19 Asidev e Cerullo SRL donano attrezzature al Frangipane

L’ASL di Avellino vuole esprimere il proprio ringraziamento nei confronti della ASI DEV Ecologia srl di Avellino e della Cerullo SRL di Grottaminarda che hanno donato alP.O. “Frangipane” di Ariano Irpino rispettivamente n. 16 pompe infusionali a siringa modello Alaris CC per la somministrazione dei farmaci in Terapia Intensiva e due Monitor multiparametrici carrellati di ultima generazione AXCENT per il monitoraggio emodinamico, la dose farmacologica, l’ossigenazione e la ventilazione del pazienti.