Emergenza Covid-19 Ancora 3 casi positivi ad Ariano

La musica è una necessità, come l’aria, come l’acqua: così diceva Ezio Bosso, solo pochi giorni fa! Aveva soltanto 4anni quando cominciò a suonare, incoraggiato da suo fratello e una prozia. Ludwig Steicher, basso principale dell’orchestra filarmonica di Vienna e solista basso, lo indirizzò allo studio di Composizione e Direzione d’Orchestra all’Accademia di Vienna. Nel 2011 subì il primo intervento per l’asportazione di una neoplasia e successivamente venne colpito da una sindrome autoimmune. La malattia non gli ha impedito di continuare a suonare fino a settembre 2019 quando, il peggioramento per una malattia neurovegetativa, ha compromesso l’uso delle mani costringendolo a rinunciare. Si definiva un uomo con una disabilità evidente, in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono. Dal 2017 è stato ambasciatore dell’Associazione Mozart14, che conduce laboratori di musicoterapia e canto corale ed entra nella vita dei degenti di pediatria, dei ragazzi con disabilità, e dei detenuti. Muore nella sua casa di Bologna oggi, 15 maggio, a soli 48 anni e lascia un grande vuoto, umano e artistico

