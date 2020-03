Emergenza Covid-19 Altri due morti tra Melito e Ariano

“Un uomo generoso che non si tirava mai indietro e un grande medico”, – dice di lui un collega di Flumeri, dov’era stato fino al 1982. Giuseppe Aldo Spinazzola, è deceduto questa notte in Medicina d’Urgenza presso l’Ospedale Moscati di Avellino. Originario di Melito Irpino (AV), era cardiologo, igienista e medico di base (MMG). Aveva 85 anni, ma era sempre disponibile per chiunque lo chiamasse. La sua si può definire una morte sul campo di battaglia contro il coronavirus. Il 5 marzo era andato a visitare un amico di Ariano Irpino, per quella che sembrava una banale tracheite: si trattava invece di una polmonite da coronavirus, che ha contagiato anche lui. Entrambi erano stati ricoverati al Moscati, e stanotte l’exitus per il medico. La sua famiglia è in quarantena a Melito, mentre uno dei figli, anch’egli medico, è impegnato in Lombardia, in un reparto Covid-19. Stamattina è morto Arturo Catucci, commerciante di Ariano Irpino, mentre era ricoverato presso l’Ospedale Frangipane, anch’egli per aver contratto il Covid-19. Aveva 89 anni.