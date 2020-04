Emergenza Covid-19 Altri 49 positivi, ad Ariano la situazione precipita

Oggi 2 aprile è la Giornata Mondiale dell’’autismo, un disturbo del neurosviluppo che in genere si manifesta con precocità, nei primi tre anni di vita, anche se molti bambini e ragazzi ad alto funzionamento arrivano a una diagnosi tardiva, a volte anche in età adulta. In Italia ci sono circa 500 mila autistici con problematiche più o meno gravi, molti non sono presi in carico da parte dei servizi socio-sanitari e pertanto non ricevono le cure indicate dai Livelli Essenziali di Assistenza. (altro…)