Elezioni Provinciali-PSI:”Sul nome del candidato presidente il PD irpino non ha dato spazio al confronto”

In una visione di confronto democratico e partecipato, come dovrebbe essere quello all’interno del centro sinistra irpino, non si può contemplare un atteggiamento tanto impositivo quanto controproducente adottato, recentemente, dal PD provinciale nell’ indicazione del candidato a presidente della provincia.

Sarebbe stato auspicabile, da parte di chi rivendica un ruolo di guida all’interno della coalizione di centro sinistra, un confronto con le parti ex ante, così da arrivare ad un nome quanto più unitario possibile, sarebbe stata una dimostrazione di autorevolezza, di contro c’è stato un gesto che ha una connotazione prettamente autoritaria .

Il Pd Irpino ha ritenuto superfluo il confronto con gli attori interessati all’elezione provinciale, che ha convocato ex post, non lasciando alcun margine di dialogo e non dando alcuno spazio ad un reale confronto tra pari.

La Federazione Provinciale del PSI non condivide il modus operandi con cui il PD ha condotto la gestazione e ancor meno l’indicazione del candidato presidente.

L’Irpinia ha la necessità di avere una rappresentanza in Provincia che sia davvero sintesi e che dia voce alle istanze di tutto il territorio e non solo di alcune aree.

Le sfide che il PNRR ci impone hanno bisogno diessere guidate da una persona indicata a seguito di scelte condivise e non posta d’imperio.

Come socialisti irpini siamo aperti al dialogo ed al confronto sereno con tutte quelle forze politiche e civiche che si sentano di rientrare in una visione quanto più possibile ampia, democratica e progressista; avendo come unico obiettivo quello di essere al servizio dei territori e delle comunità.