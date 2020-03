È il tempo di necessarie soluzioni tempestive per sconfiggere il virus: Giuseppe Ciasullo, segretario del PD di Ariano

Sono ore di lutto per la comunità arianese: la città è in emergenza sanitaria, lo è la Campania, lo è il Paese. Il richiamo alla prudenza e all’abbandono di toni da campagna elettorale, ci imporrebbe un rigoroso silenzio, ma è necessaria una nostra precisazione. Fare presto e fare bene, rimuovendo qualsiasi inefficienza, è l’obiettivo di tutti, ed è ciò che il Partito Democratico arianese sta perseguendo, sollecitando quotidianamente le istituzioni e la politica. Invitiamo tutte le forze politiche al senso di responsabilità, nel rispetto della criticità del momento; infatti appare inopportuno e tendenzioso il tentativo da parte di alcuni esponenti della destra arianese di garantirsi una visibilità mediatica attraverso l’elencazione di malfunzionamenti in corso di soluzione. Appare, inoltre, altrettanto sconveniente affermare il depotenziato dell’Ospedale Frangipane e paventare la chiusura di alcuni reparti per via del temporaneo cambio di destinazione d’uso di questi ultimi. Così come risultano essere inutili comunicati stampa tardivi, che giungono successivamente agli interventi diretti sulla questione arianese da parte del presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca e della Prefettura di Avellino. In tutto il Paese si stanno rivoluzionando gli assetti e le organizzazioni delle strutture sanitarie locali per dare spazio al trattamento dei casi Covid19: riteniamo, quindi, strumentale il tentativo di certe forze politiche di avversare le scelte gestionali legate all’emergenza, prospettando destrutturazioni o sottrazioni di servizi sanitari alla collettività arianese. Non è nostra volontà assumere posizioni assolutorie o indulgenti in difesa di chiunque abbia responsabilità in merito ai disservizi e alle disfunzioni che hanno attanagliato la struttura ospedaliera, ma riteniamo che questo sia il tempo delle soluzioni tempestive. Per quanto riguarda le condotte colpose e/o omissive sugli accadimenti dei giorni scorsi è opportuno ricordare che sono in corso indagini della Procura della Repubblica. Il perdurare di alcune criticità non deve condurci a demolire quanto di buono si sta mettendo in campo in queste poche ore; non deve indurci a delegittimare le scelte di chi si trova a dover rimodulare l’assetto aziendale, a contenere e, possibilmente, arrestare l’epidemia in atto. Non è mistificando la realtà, descrivendo scenari catastrofici, che si restituisce normalità alla comunità arianese. Il compito della politica è prospettare soluzioni percorribili. Soltanto abbandonando le polemiche di parte e lavorando tutti insieme al servizio della città sconfiggeremo il virus. Proviamoci, ci riusciremo.