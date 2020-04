Donate seimila mascherine alla Provincia. Saranno destinate alle associazioni di volontariato

Sono arrivate dalla Cina e consegnate alla Provincia di di Avellino seimila mascherine di protezione individuale N95, omologhe delle FFP2 della 3M.

Si tratta di una donazione dell’Associazione Giano Melchisedek, presieduta da Luigi Carfora titolare di un ufficio di rappresentanza in Cina che da tempo ha intrapreso una collaborazione con l’Irpinia nell’ambito della promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti locali.

“Le seimila mascherine che hanno il marchio CE – dice il presidente Domenico Biancardi – saranno destinati alle associazioni di volontariato del territorio. Ringrazio l’Associazione Melchisedek e il suo presidente Carfora per questa azione benefica e l’avvocato Dimitri Monetti che ha facilitato l’arrivo delle mascherine”. “La Giano Melchisedek – dichiara Luigi Carfora – si è immediatamente attivata sia per ottenere le mascherine sia per il loro arrivo a destinazione in tempi rapidi. Una operazione che è stata possibile per la disponibilità della Changsha High Tech Zone Innovation Platform distretto di Yuelu, presso cui la nostra associazione, della quale è socio anche il Consorzio Suggestioni Campane Promotion, è ubicata. Ringrazio Cristiano Varotti, corrispondente Consolare nella Provincia dello Hunan, coordinatore del nostro punto di assistenza tecnica in Cina”