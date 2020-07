Domani 31 luglio, alle ore 10.00, una delegazione della Funzione Pubblica della CGIL farà visita alla Casa Circondariale di Ariano

Nella Casa Circondariale di Ariano Irpino le cose continuano a non funzionare.

Alla crisi generale che sta vivendo ormai da anni l’amministrazione penitenziaria, si aggiunge una gestione provvisoria e l’atteggiamento dilatorio da parte del direttore con la mancata convocazione delle rappresentanza sindacali produce effetti a dir poco sconcertanti.

La Direzione prende iniziative spostando di qua e di là il personale di Polizia Penitenziaria già ridotto all’osso, in mansioni diverse da quelle di inquadramento, mobilità non prevista da accordi nazionali e normative in materia, vieta i permessi previsti per legge, obbliga gli agenti a turni massacranti non rispettando i limiti previsti per lo straordinario che ormai è considerato ordinario.

L’Attuale gestione delle risorse umane sta causando disagio psicofisico al personale, si percepisce una forma diffusa di malumore. Il modo in cui vengono organizzati i turni di lavoro producono iniquità di trattamento, violazione del criterio dell’uguaglianza di posizione e di attitudine professionale, delle pari opportunità, nonché le previste e necessarie eque condizioni lavorative.

La sede è fatiscente, da anni l’ascensore interno è sprovvisto di qualche pezzo tecnico, e per questo inutilizzato, per dirne una, con tutto il disagio che ne deriva.

Per tutto questo domani mattina 31 luglio, alle 10.00, una delegazione di Funzione Pubblica Cgil torna a fare visita alla Casa Circondariale di Ariano Irpino, alla visita seguiranno tutte le azioni sindacali consequenziali necessarie al ripristino delle normali condizioni lavorative.