Documento Hirpinia – L’Area Vasta segue la linea del Sindaco Franza

L’Assemblea dei Comuni in data 16/04/2021 ha approvatoall’unanimità il Documento Hirpinia avanzato dal Sindaco Franza, che sintetizza il percorso di lavoro e i contenuti generali che i Comuni interessati dalla realizzazione del lotto Apice-Orsara della linea ad Alta Velocità di Rete (AVR) Napoli-Bari, intendono intraprendere congiuntamente.

Il Documento, che costituisce un atto di indirizzo strategico per la Regione Campania per il finanziamento della Piattaforma Logistica, illustra lo scenario di riferimento, definisce le basi per l’individuazione dei fabbisogni e delle criticità e specifica i princìpi del nuovo approccio che i Comuni intendono perseguire; inoltre descrive alcuni contenuti generali per la redazione del masterplan e traccia il percorso per i passi successivi di lavoro. I Comuni interessati riconoscono la necessità di predisporre un masterplan di indirizzo che dettagli e traduca in indirizzo di progettazione i princìpi enunciati nel documento, e che svolga quindi il ruolo di guida per le future attività di programmazione, progettazione e finanziamento.

Il Sindaco di Ariano Irpino è soddisfatto del risultato ottenuto in termini di collaborazione e di condivisione e dichiara: “La Città di Ariano Irpino, quale Comune Capofila, ritorna a ricoprire il ruolo trainante di un territorio che guarda ad un progetto serio e convincente in un’ottica di opportunità concrete di sviluppo”.