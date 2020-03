Disinfezione ed igienizzazione strade, la Provincia ha incaricato IrpiniAmbiente

Al fine di fronteggiare l’emergenza COVID 19, l’Azienda Sanitaria Locale ha disposto il potenziamento della Terapia Intensiva presso il P.O. di Ariano Irpino, con l’inserimento di n. 13 posti letto in Terapia Intensiva e n. 12 di Sub Intensiva, in aggiunta ai 6 di Terapia Intensiva già attivi presso il nosocomio. (altro…)