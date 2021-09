Diocesi di Ariano, ‘Pinocchio – burattino con un cuore’: in scena lo spettacolo della Compagnia In Cammino

Sabato 18 e domenica 19 settembre, alle ore 18:00, presso il Centro sociale Martiri, andrà in scena il musical ‘Pinocchio – burattino con un cuore’, a cura della Compagnia teatrale In Cammino.

L’evento è patrocinato dal comune di Ariano Irpino e dalla diocesi Ariano – Lacedonia.