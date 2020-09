Dichiarazione dell’on. Aldo Cennamo, commissario provinciale del Pd di Avellino

La tempestività della nomina della giunta regionale, da parte del presidente De Luca, risponde all’esigenza di avere da subito nella piena operatività il governo regionale. Tempestività che risulta ancora più necessaria di fronte ai problemi urgenti da affrontare, primo fra tutti quello della tutela della salute dei cittadini di fronte al pericolo della diffusione di una nuova pandemia.

Tuttavia rilevo con rammarico che il tema dello sviluppo delle aree interne risulta “oscurato” dall’assenza dell’Irpinia nel governo regionale, a fronte di una rappresentatività in giunta di tutte le province della Campania.

Nel formulare gli auguri di buon lavoro alla nuova giunta regionale, auspico che le aspettative dell’Irpinia, così ampiamente espresse in questi mesi, in particolare nel corso della campagna elettorale, possano ricevere il giusto riconoscimento ed essere rappresentate in pari dignità, con le altre province della Campania.